Губернатор НСО Травников посетил отделение социальной реабилитации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил открывшееся после реконструкции отделение социальной реабилитации.

Оно было создано на базе филиала Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района и предназначено для участников специальной военной операции и инвалидов.

В обновлённом пространстве организованы многофункциональные зоны, оснащённые современным оборудованием. Для каждого посетителя формируется индивидуальная программа восстановления, которая включает ортопедическую, кардиологическую, психологическую и нейрореабилитацию.

Было отмечено, что социальная и медицинская реабилитация защитников Отечества является одним из приоритетных направлений работы регионального правительства. Напомним, что ещё в 2023 году в области стартовал проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». Новосибирск активно участвует в его реализации: на сегодняшний день три профильных центра уже работают в Ленинском и Дзержинском районах, а четвёртый в Центральном районе находится на стадии проектирования. По словам главы региона, на основе встреч с военнослужащими и их семьями отмечается высокий спрос на такие учреждения, при этом районы заинтересованы в появлении новых центров в шаговой доступности. Специалисты уверены, что чем раньше и качественнее начинается реабилитация после ранения, тем выше шансы человека вернуться к полноценной жизни.

Четвёртый реабилитационный центр планируется разместить на улице Дуси Ковальчук в Центральном округе, его открытие намечено на 2026 год.

В ходе визита губернатор осмотрел оборудованные помещения: зал силовых тренировок, спортивный зал с кардиотренажёрами, зал механотерапии, зону кистевой терапии и медицинские кабинеты.

Реконструкция объекта, завершённая в 2025 году, позволила создать современную городскую площадку для многопрофильной реабилитации. Она работает по тем же программам, что и центры в Ленинском и Дзержинском районах.

Курсы реабилитации проводятся в полустационарном режиме продолжительностью 21 день и рассчитаны на 36 мест за один заезд. Для участников СВО количество курсов не ограничено, при необходимости следующий цикл может начаться сразу после предыдущего.

В Новосибирской области продолжает расширяться система поддержки военнослужащих и их семей. Наибольшую эффективность показали Губернаторские реабилитационные сертификаты: на сегодня выдано 1618 сертификатов, 326 участников СВО завершили курс реабилитации, а 507 ветеранов получили социальные услуги.