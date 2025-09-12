Ключи от 23 новых «скорых» вручил Губернатор Андрей Травников бригадам Станции скорой медицинской помощи

Глава региона отметил, что сегодняшней церемонией можно подвести промежуточные итоги масштабной работы: «Я подвёл суммарные цифры, и честно сказать, они вдохновляют. С 2019 года, когда была запущена эта программа, по сегодняшний день для нашего новосибирского здравоохранения было приобретено 924 единицы техники, из них 302 – это автомобили скорой медицинской помощи. На эти цели было выделено почти 2 миллиарда 300 миллионов рублей, из них более миллиарда из областного бюджета. Благодаря этому удалось обновить автомобильный парк служб скорой помощи региона на 86%, а парк санитарных автомобилей на 74%. И вот сегодня – очередной шаг к тому, чтобы довести эту цифру до ста процентов. Поздравляю всех с этой «обновкой», с новыми возможностями, которые предоставляют и сами автомобили, и то наполнение салонов, которое с каждым годом всё увеличивается и совершенствуется. Желаю, чтобы количество спасённых жизней и возвращённого здоровья только прибавлялось, в том числе и благодаря укреплению материальной базы», – подчеркнул Губернатор.

Мероприятие прошло на площадке ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» на улице Семьи Шамшиных.

Станция скорой медицинской помощи обслуживает население третьего по численности населения города в Российской Федерации (1 637 266 человек на 01.01.2025) с учётом прикреплённой для обслуживания части территории Новосибирского района. Ежедневно на помощь больным выезжает до 140 бригад, ежесуточно обслуживается от 1500 до 2000 вызовов.

Обновление автопарка за последние пять лет положительно отразилось на качестве обслуживания населения Новосибирской области. Приобретение автомобилей финансируется за счёт регионального и федерального бюджетов.

Одной из самых важных социально-значимых задач в сфере обслуживания населения является обеспечение автомобилями скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Новосибирской области. В 2025 году ГБУ НСО «Медтранс» за счёт средств регионального бюджета приобретено 24 автомобиля скорой медицинской помощи, из них 23 единицы – автомобили класса «В» и 1 класса «С».

Оснащение автомобилей класса «В»: дефибриллятор, трёхканальный электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции лёгких, пульсоксиметр, кислородный редуктор-ингалятор, реанимационные наборы, включая педиатрический, и т.д.

Помимо этого, автомобиль класса «С» оснащён аппаратом ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида.