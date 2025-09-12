Новосибирец осужден на 16 лет за убийство 10-месячного ребенка

Новосибирский областной суд приговорил местного жителя к 16 годам колонии за убийство 10-месячного ребенка своей сожительницы.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, происшествие произошло с 11 на 12 июля 2024 года, когда мужчина, испытывая раздражение от плача малыша, ударил его головой о пол. В результате ребенок скончался от травм в больнице.

Подсудимый не признал вину, утверждая, что ребенок выпал у него из рук и ударился об пол. Однако суд учел позицию обвинения и назначил наказание — 16 лет в колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы.

Напомним, что в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Бугринском мосту.