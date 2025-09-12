Новосибирская область развивает сеть центров реабилитации участников СВО, инвалидов и пожилых людей

Социальную адаптацию и многопрофильную комплексную реабилитацию в отделении будут получать люди с инвалидностью, пожилые граждане, а также участники СВО, получившие ранение. В здании созданы разные многофункциональные зоны, установлено необходимое высокотехнологичное оборудование. Для каждого посетителя составляется индивидуальная программа восстановления: ортопедическая реабилитация, кардиореабилитация, психологическая и нейрореабилитация.

Андрей Травников напомнил, что социальная и медицинская реабилитация защитников Отечества входит в число первоочередных задач работы регионального Правительства: «Ещё в 2023 году мы запустили областной проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». Безусловно, реабилитация подразумевает под собой самые разные направления, поэтому город Новосибирск также активно включился в эту работу. Это уже третий профильный городской центр, ещё два успешно функционируют в Ленинском и Дзержинском районах. Часто общаюсь с участниками СВО, их родными, поэтому могу подтвердить – востребованность у таких центров высокая. Сегодня районы буквально выстроились в очередь в ожидании, когда подобный центр появится рядом с домом. Сейчас мэрия города проектирует уже четвёртое отделение в Центральном районе. Это очень важная работа, потому что специалисты говорят: чем быстрее и качественнее будет проведена реабилитация после ранения, тем выше шансы, что человек вернётся к полноценной жизни».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подтвердил, что четвёртый такой центр проектируется в Центральном округе Новосибирска, на улице Дуси Ковальчук, и начнёт свою работу в 2026 году.

В Октябрьском реабилитационном центре глава региона осмотрел зал силовых тренировок (тренажёры для бицепса и трицепса, «Баттерфляй» и «Жим от груди»), спортивный зал (тренажёры для кардиотренировок: эллиптический тренажёр, велотренажёр, иппотренажёр, степпер «Скандинавская ходьба»), зал механотерапии (комплекс для диагностики и реабилитации навыков движения «Балфит», тренажёр для разработки четырёх суставов «Роблесс», тренажёр для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей «Ормед-Мото», подошвенный имитатор нагрузки «Корвид-код»), зону кистевой терапии и реабилитации верхних конечностей (аппаратно-программный роботизированный комплекс «Вайбрант Рехаб»), медицинские кабинеты.

Реновация объекта, проводимая в 2025 году, направлена на создание городской социальной площадки многопрофильной реабилитации граждан. В ходе реновации на объекте созданы многофункциональные зоны для работы с пациентами. Работа организована в соответствии с перечнем реабилитационных программ, разработанных и уже применяемых в учреждении на ранее открытых площадках в Ленинском и Дзержинских районах – это программы психологической и нейрореабилитации, ортопедической реабилитации, кардиореабилитации.

Реабилитационные мероприятия организованы в форме полустационарного курса сроком на 21 день. Плановое количество мест на заезд – 36 человек, на курс в 21 день. Для участников СВО количество циклов реабилитации не ограничено, сразу по завершении курса при необходимости продолжается следующий курс.

Напомним, что в Новосибирской области работает обширная система мер поддержки военнослужащих и членов их семей, эффективность которой постоянно повышается, а список мер поддержки дополняется по запросам бойцов и их родных. Отлично зарекомендовали себя Губернаторские реабилитационные сертификаты. На сегодня выдано 1618 сертификатов, 326 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации, 507 ветеранов получили социальные услуги.