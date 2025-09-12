Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл на льду «Адмирала»

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, в тяжелейшей борьбе переиграв дома «Адмирал» в серии буллитов со счетом 2:1.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первым отличился нападающий гостей Павел Шэн, а на исходе второго периода Алексей Яковлев сравнял счет. В овертайме командам также не удалось определить победителя.

Несмотря на некоторое преимущество «Адмирала» в бросках (68 против 64), новосибирцы проявили больше характера в послематчевой лотерее. Решающий вклад в победу внес голкипер Антон Красоткин, отразивший большинство бросков «Адмирала».

