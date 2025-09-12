«Позор Новосибирска и наша боль»: дорогу на улице Королёва не ремонтируют 30 лет

Жители улицы Королёва в Новосибирске и работники предприятий с этой улицы добиваются ремонта проблемного участка дороги перед бывшим заводом «Комета». Люди уверяют: на их памяти не проводились не капитальные не косметические работы. Поэтому дорога домой или на работу и обратно для сотен новосибирцев представляет собой испытание, а после дождей — еще и полосу препятствий.

«Наше предприятие более десяти лет производит восточные сладости в производственном помещении на Королёва, которое мы арендуем. Ремонта дороги здесь не было 30 лет. Такси до работы мы вызвать не можем: водители отказываются ехать сюда из-за состояния дорожного полотна. Свои машины жалко: не каждая преодолевает участок без ущерба. После дождя тут не пройти и пешком, на замочив ноги. По таким утрам половина приходит на смену мокрыми почти по пояс», — сообщил Сиб.фм кондитер Николай.

Николай прислал видео, иллюстрирующее суть проблемы.

Дорога перед бывшим завод «Комета» (сейчас помещения сдаются в аренду множеству предприятий) была построена в советское время. В ее основе — дорожные плиты, которые давно пришли в негодность.

За состояние земельного участка никто не отвечает, так как он по сути бесхозный.

«Указанный проезд расположен в границах зоны производственной деятельности (П-1), в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Городской центр организации дорожного движения» не передавался. Данный объект расположен на земельном участке с видом разрешенного использования: «автомобильный транспорт — автомобильные дороги и технически связанные с ними сооружения», находящемся в государственной неразграниченной собственности, — сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции.

Само собой, ремонт этой дороги муниципалитетом не производился, такую задачу и в планы поставить по закону нельзя: город не вправе тратить ни копейки из бюджета на содержание бесхозной недвижимости.

Редакция опросила нескольких собственников производственных помещений бывшего завода. Они согласились пообщаться на условиях анонимности. Из ответа бизнесменов следует, что ремонтировать дорогу им не по карману, да и желания тратить серьезные деньги на это никто не испытывает.

«Здесь живут и работают сотни людей, ежедневно испытывающих трудности. Этот участок не за городом и не на выселках. Такая дорога — позор для Новосибирска и наша боль», — с грустью говорит кондитер Николай.

Бывший прокурор Новосибирска, а ныне координатор Центра защиты прав граждан в НСО Романи Сивак назвал Сиб.фм законный способ решения проблемы с убитой бесхозной дорогой.

«Существует процедура передачи бесхозяйной недвижимости в собственность муниципалитета. Она предполагает подачу соответствующего иска, а затем вынесения судебного решения о передачи объекта на баланс города. Такой иск должен подавать муниципалитет, и, если за год с момента его регистрации никто не заявит о своем праве на недвижимость, суд такое требование удовлетворит. Тогда администрация будет обязана следить за состоянием уже своего имущества (планировать выделение бюджетных средств, планировать и проводить капитальный или иные виды ремонта)», — объяснил Роман Сивак.

По словам бывшего прокурора, в данном случае инициировать подачу такого иска мэрией может житель улицы Королева или собственник недвижимости на ней.

«Мэрия обязана рассмотреть такое обращение гражданина и либо удовлетворить его путем обращения в суд или предоставить отказ с указанием конкретных объективных причин в пользу невозможности этого. Отказ можно оспаривать, но как минимум, обращение в мэрию даст объяснение людям, можно ли решить эту проблему и что этому препятствует», — добавил Сивак.

