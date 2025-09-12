РПЦ предложила запретить рекламу алкоголя под видом безалкогольных напитков

В России предложили запретить рекламу алкоголя через безалкогольные аналоги, особенно пива.

Как пишет портал VSE42.RU, с таким предложением выступил Валерий Доронкин, руководитель направления помощи людям с алкогольной зависимостью Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

Он отметил, что производители часто используют безалкогольные напитки для продвижения алкогольных брендов, и подчеркнул необходимость разделения маркировок. Также предложено ограничить использование известных торговых марок на упаковках безалкогольных продуктов, передает РИА Новости.

