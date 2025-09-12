Стал известен самый востребованный мессенджер в Новосибирске

В Новосибирске назвали самый востребованный мессенджер.

По данным отчета социального исследования, подготовленного по заказу правительства Новосибирской области, WhatsApp* остается самым популярным мессенджером в регионе. Однако его аудитория перестала расти, в то время как количество пользователей Telegram продолжает увеличиваться.

Так, в 2025 году WhatsApp* использовали 80% респондентов, что на 1% больше, чем в предыдущем году, в то время как доля пользователей Telegram выросла с 58% до 63%. Аудитория мессенджера Вайбер сократилась до 2%.

Новый российский мессенджер МАХ, запущенный летом этого года, использует около 5% опрошенных, при этом в Новосибирске его аудитория не превышает 3%, а в районах области достигает 8%, пишет РБК Новосибирск.

* принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена