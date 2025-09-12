В Новосибирске партия «Новые люди» провела уникальный фестиваль для людей старшего возраста «Жить по-новому»

В Центральном парке Новосибирска прошёл городской фестиваль для пенсионеров и людей старшего возраста «Жить по-новому». Его организовало местное отделение партии «Новые люди».

Программа фестиваля включала творческие мастер-классы и интеллектуальные игры, хорошо знакомые новосибирцам старшего поколения. Атмосферу на фестивале создавали новосибирские музыканты и вокалисты, которые исполнили ретро-песни советских времён. Для любителей активного образа жизни организовали зарядку, специально адаптированную под людей старшего возраста. А рядом расположились станции, где каждый желающий мог проверить своё здоровье.

Для участников организовали зоны отдыха, а также станцию «Книга рецептов», где каждый желающий мог оставить описание любимого блюда. Таким образом формировалась коллекция традиционных семейных рецептов от новосибирцев старшего возраста.

«В Новосибирске не так много мероприятий, ориентированных именно на людей старшего возраста. Мы это исправляем и хотим показать, что пенсия может стать временем активного отдыха и новых интересных встреч. Для нас, молодого поколения, очень важно перенимать опыт людей, которые стоили и развивали Новосибирск. Мы опираемся на их знания, создавая наше общее будущее», — рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Во время фестиваля представители партии пообщались с новосибирцами старшего возраста, собрали их предложения по улучшению города и области. Дарья Карасева добавила, что такие фестивали в будущем могут стать традицией для Новосибирска.

«Подобные встречи делают наш город уютнее для людей всех возрастов. Они помогают новосибирцам чаще общаться, вместе заниматься спортом или творчеством и легче узнавать что-то новое. А ещё доказывают, что возраст — это просто цифры в паспорте, а молодость — состояние души», — подводит итог фестиваля«Жить по-новому» Дарья Карасева.