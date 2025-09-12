В Новосибирске предложили ввести сухой закон на период СВО

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с инициативой о введении в России временного сухого закона на период специальной военной операции.

Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

В предложении содержится призыв ввести временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции во всех магазинах, включая супермаркеты и киоски, а также в заведениях общественного питания — кафе, барах и ресторанах. Исключение предлагается сделать только для безалкогольного пива.

По мнению инициаторов, эта мера необходима для поддержания боевого духа, укрепления дисциплины и здоровья граждан, а также консолидации общества. В обращении подчеркивается, что в условиях СВО требуется максимальная мобилизация всех ресурсов, включая нравственные, духовные и физические силы россиян. Алкоголь же, как утверждается, ослабляет волю, снижает ответственность и может негативно влиять на боеспособность армии, трудовую активность и социальную стабильность.

В поддержку своей позиции организация приводит статистические данные: среднестатистический россиянин ежегодно потребляет 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, 6 бутылок вина и 4 коньяка. С учетом непьющих граждан и детей реальные показатели среди потребителей могут быть вдвое выше. По информации на 2025 год, периодически употребляют алкоголь 49% женщин и 67% мужчин. Наиболее высокая доля потребителей отмечается в возрастной группе от 35 до 44 лет.

Также в инициативе приводятся исторические прецеденты введения подобных ограничений в период военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, в том числе во время мировых войн.

В случае принятия предложения, организация рекомендует установить значительные штрафы за нарушения: для физических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 200 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на три года, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Дополнительно предлагается проведение масштабной информационной кампании о вреде алкоголя с участием правоохранительных органов, медицинских работников и активистов, а также организация альтернативных спортивных и культурных мероприятий.

В настоящее время серьезные ограничения на продажу алкоголя уже действуют в Вологодской области, где спиртное можно приобрести только в определенные часы.