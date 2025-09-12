В Новосибирске разработали контейнер для безопасной перевозки биоотходов

Новосибирские ученые из центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали специальный контейнер для безопасной транспортировки и обеззараживания биологических отходов.

Устройство предназначено для работы с потенциально опасными материалами и предотвращает загрязнение окружающей среды.

Ранее применяемые стерилизационные коробки отличались неудобной формой и неудачным расположением отверстий. Это нередко приводило к протеканию зараженной жидкости в процессе заполнения и замачивания отходов.

Новая разработка лишена этих недостатков. Контейнер имеет корпус с плоским дном, съемную крышку и внутреннюю перфорированную емкость с ручкой. Для полного исключения утечек жидкостей предусмотрен кольцевой пояс с отверстиями, который при повороте надежно их перекрывает. Герметичность крышки обеспечивается за счет замков типа «лягушка», а наличие ручки на корпусе упрощает процесс переноски.

Контейнер совместим со всеми методами стерилизации и обеззараживания, включая химическую обработку и автоклавирование. Он может безопасно использоваться как для твердых, так и для жидких инфицированных отходов. Ключевыми преимуществами разработки являются ее универсальность и обеспечение надежной защиты от распространения патогенов на всех этапах работы с биологическими отходами.