В Новосибирской области создан НИИ радиоэлектронного приборостроения

В Новосибирской области в рамках программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодёжь и дети» начал работу новый научно-исследовательский институт радиоэлектронного приборостроения.

Он был создан на базе компании «Радио и Микроэлектроника» и НГТУ НЭТИ.

Институт займётся разработкой, исследованиями и испытаниями продукции для электроэнергетической отрасли. Основой для новой структуры послужило совместное студенческое конструкторское бюро, работающее с 2021 года. За это время его силами были созданы комбинированные датчики тока, автоматизированные калибровочные стенды и ПО для систем мониторинга.

Отмечается, что такое партнёрство вуза и производства уникально для региона и направлено на подготовку кадров, создание карьерных траекторий для молодёжи и удержание талантливых специалистов в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области на форуме «Технопром-2025» представили инновационные медицинские изделия для бойцов СВО.