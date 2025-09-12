В Югре за истязание младенца судят его отца

44-летний мужчина, который в пьяном угаре жестоко избил своего трехмесячного сына из-за того, что тот громко плакал, арестован и будет лишен родительских прав.

Это дело, вызвавшее огромный общественный резонанс в ХМАО-Югре, взято на контроль всеми надзорными ведомствами.

Следственный комитет предъявил мужчине обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Суд, приняв во внимание тяжесть содеянного, отправил обвиняемого под арест до 1 ноября. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Параллельно органы опеки, после вмешательства детского омбудсмена Югры Людмилы Низамовой, готовят иск о лишении родительских прав.

Пока 44-летний мужчина находится под стражей, врачи борются за здоровье малыша. К счастью, медики отмечают положительную динамику. Людмила Низамова лично посетила ребенка и его семью, взяв под контроль процесс лечения и оказания всей необходимой помощи, включая обеспечение матери возможности постоянно находиться рядом с сыном.

Однако это дело вскрыло и системные вопросы. Как сообщает портал Ugra-news.ru, прокуратура Югры инициировала масштабную проверку. Следователям предстоит выяснить, почему семья не попала в поле зрения органов профилактики и насколько своевременно проводился патронаж за ребенком. Если будут выявлены упущения со стороны уполномоченных служб, последуют жесткие меры реагирования.