11 новых камер для фиксации нарушений ПДД установили в Новосибирске

В Новосибирске установлены 11 новых камер для фиксации нарушений ПДД.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД, оборудование разместили как в правобережной, так и в левобережной части города.

Три камеры установлены на улице Гребенщикова, на пересечениях с улицами Краузе, Мясниковой и Тюленина. Дополнительные комплексы появились на перекрёстках улиц Волочаевской и Лазурной, Татьяны Снежиной и Виталия Потылицина. Камеры также установлены на улице Одоевского (дома №6 и №1/10), на Станционной и на улице Невельского (дома №43 и №3А).

