Новосибирцев могут оштрафовать до 500 000 рублей за нарушения на выборах 13 и 14 сентября

В Новосибирске обнародован размер штрафов в случае обнаружения нарушения на выборах в Горсовет и Заксобрание 13 и 14 сентября.

Согласно законодательству, ответственность предусмотрена как для организаторов голосования, так и для избирателей. Применяться могут и административные, и уголовные санкции.

Как прокомментировал Сиб.фм юрист Ярослав Никифоров, во время выборов существует пять основных пунктов нарушений:

1. за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования – штраф в размере 30 000 руб. (ч. 2 ст. 5.22 КоАП);

2. при неоднократном нарушении или нарушении, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – уголовные санкции вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет (ст. 142.2 Уголовного кодекса);

3. за подкуп избирателей – штраф для граждан в сумме 20 000 – 25 000 руб., для должностных лиц – 30 000 – 40 000 руб., для организаций – 300 000 – 500 000 руб. (ст. 5.16 КоАП РФ);

4. за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий – штраф по ст. 141 УК РФ в размере до 80 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года;

5. за фальсификацию итогов голосования – уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет (ст. 142.1 УК РФ).

Напомним, 13 и 14 сентября в Новосибирске проходят выборы депутатов Горсовета и Законодательного собрания. Ранее Сиб.фм писал о попытках подкупа голосов.