В Новосибирской области прокомментировали вопрос о второй волне мобилизации

С 1 октября 2025 года в России начинается осенний призыв на военную службу, что вызвало вопросы о возможной второй волне мобилизации.

Военный эксперт Александр Чугай заявил Сиб.фм о том, что текущая геополитическая ситуация не предполагает немедленную мобилизацию, так как Вооружённые Силы РФ уже обладают достаточным количеством личного состава для выполнения задач. Однако, по его словам, ситуация может измениться в случае изменения международной обстановки.

Чугай подчеркнул, что мобилизация — это крайняя мера, решение о которой принимается на высшем уровне после анализа множества факторов. Он отметил, что на данный момент нет оснований для паники, хотя бдительность всё же стоит сохранять.

Эксперт также уточнил, что осенний призыв будет проходить в обычном порядке, и новобранцы не будут отправляться в зону спецоперации.

Напомним, что новосибирские ветераны СВО проходят реабилитацию в санаториях.