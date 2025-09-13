В Новосибирской области стартовал осенний сезон охоты

С 15 сентября в Новосибирской области начнется осенний сезон охоты.

Сибирякам разрешено добывать водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также медведя и взрослого лося. С 25 октября открывается сезон на пушных животных — соболя, рысь, колонка, ласку и других. Осенний сезон охоты продлится до конца ноября, при этом инспекторы Минприроды региона будут работать в усиленном режиме.

Государственный инспектор Минприроды Юрий Титов отметил, что основной задачей является предотвращение нарушений охотничьих правил и борьба с браконьерством. Инспекторы проводят проверки на земле и в воздухе, чтобы обеспечить цивилизованный и безопасный сезон охоты.

Минприроды региона сообщило, что за последние годы было получено новое оборудование: 6 катеров, 20 снегоболотоходов, 47 УАЗов, 43 снегохода и 20 беспилотников, на что из бюджета было выделено около 160 млн рублей. По словам начальника управления по охране животного мира Семена Доплера, современные средства позволяют эффективно бороться с браконьерами, особенно в ночное время.

Напомним, что в Новосибирской области ожидаются заморозки.