сегодня
14 сентября, 22:54
пробки
1/10
погода
+8.8°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня
14 сентября, 22:54
пробки
1/10
погода
+8.8°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 21:31
общество

Эксперты: Первые цифры экзит-полов по выборам в Законодательное собрание области и горсовет Новосибирска — подтверждают уверенную победу «Единой России» с 52% голосов

Фото: Сиб.фм
Компания «ИнфоСкан» в течение трех дней голосования проводила опрос на выходе с избирательных участков – в нем приняли участие более 28 тысяч жителей области

Региональный представитель РАПК в СФО, эксперт Центра прикладных исследований и программ Игорь Кузнецов отметил, один из главных сюжетов этих выборов — разрушение стереотипа о «скучной» региональной кампании.

«Несмотря на то, что в прогнозе была невысокая явка — избирательный цикл шел в фоновом режиме, без громких скандалов, — явка показала реальный интерес жителей и эффективную мобилизацию лояльного электората партией «Единая Россия». Второй важный ключевой аспект — выстроенная система общественной легитимации всего процесса. Общественная палата региона вновь развернула мощную инфраструктуру наблюдения. Особенно показателен здесь центр видеонаблюдения, который из пассивного инструмента мониторинга превратился в открытую коммуникационную площадку для всех участников — партий, экспертов, журналистов», — подчеркнул региональный представитель РАПК в СФО.

Игорь Кузнецов также добавил, что на этом фоне результат «Единой России» выглядит как закономерный итог грамотно выстроенной кампании.

«Партия не просто победила, а значительно улучшила свои показатели, продемонстрировав высокую эффективность партийной машины и мобилизационного ресурса. Успех в большинстве одномандатных округов лишь подтверждает этот вывод», — заявил эксперт.

Александр Борисов
журналист

