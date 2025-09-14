82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 01:05
пробки
0/10
погода
+6.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 01:05
пробки
0/10
погода
+6.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
вчера 22:29
общество

«Еще не муж»: Лепс внес ясность в слухи о свадьбе с 19-летней возлюбленной

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

Интрига вокруг личной жизни Григория Лепса достигла апогея. Артист лично прокомментировал упорные слухи о своей тайной свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Киба.

За кулисами юбилейного концерта Ларисы Долиной в Кремле певец внес ясность: штампа в паспорте пока нет, но торжество — лишь вопрос времени.

Поводом для пересудов в светской тусовке стало то, что юная избранница певца начала публично называть его мужем. Журналисты не упустили возможности задать вопрос напрямую, когда Григорий Лепс в прекрасном настроении вышел пообщаться с прессой.

Артист подтвердил, что официально называть его мужем пока рано. «Нет, мы пока не расписались», — коротко ответил Лепс. При этом, как пишет издание "МК", тут же добавил интриги, заявив, что само торжество — дело решенное. По словам исполнителя, к предстоящей свадьбе уже все готово, и даже необходимая на пышный праздник сумма собрана.

Правда, на главный вопрос — когда же состоится церемония — Григорий Викторович загадочно отмолчался, оставив публику в ожидании новостей о предстоящем громком событии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.