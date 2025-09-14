«Еще не муж»: Лепс внес ясность в слухи о свадьбе с 19-летней возлюбленной

Интрига вокруг личной жизни Григория Лепса достигла апогея. Артист лично прокомментировал упорные слухи о своей тайной свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Киба.

За кулисами юбилейного концерта Ларисы Долиной в Кремле певец внес ясность: штампа в паспорте пока нет, но торжество — лишь вопрос времени.

Поводом для пересудов в светской тусовке стало то, что юная избранница певца начала публично называть его мужем. Журналисты не упустили возможности задать вопрос напрямую, когда Григорий Лепс в прекрасном настроении вышел пообщаться с прессой.

Артист подтвердил, что официально называть его мужем пока рано. «Нет, мы пока не расписались», — коротко ответил Лепс. При этом, как пишет издание "МК", тут же добавил интриги, заявив, что само торжество — дело решенное. По словам исполнителя, к предстоящей свадьбе уже все готово, и даже необходимая на пышный праздник сумма собрана.

Правда, на главный вопрос — когда же состоится церемония — Григорий Викторович загадочно отмолчался, оставив публику в ожидании новостей о предстоящем громком событии.