Ни один из горнолыжных курортов Новосибирской области не получил аккредитации

Примерно за два месяца до открытия зимнего сезона ни один горнолыжный комплекс в Новосибирской области не имеет законного права возобновить работу после наступления устойчивых холодов. Ни одна лыжная трасса не прошла процедуру классификации и не была внесена в реестр Росаккредитации.

Как рассказала Infopro54 Ольга Стусь, эксперт по классификации с аккредитацией, владельцы горнолыжных комплексов обращались за консультациями и получали необходимые документы.

«Владельцы осведомлены о необходимости подготовки документов. Однако, насколько мне известно, заявки на включение в реестр Росаккредитации еще не подавались. Вероятно, ситуация повторится, как с коллективными средствами размещения: отложат все на последний момент, а потом начнут спешить с подачей документов», – предполагает эксперт.

Она подчеркнула, что федеральное законодательство с 2025 года ужесточило требования к горнолыжным комплексам. Для регистрации в реестре требуется информация о характеристиках трасс (угол наклона, ширина, длина и размер выката), категория трассы, дата экспертной оценки документации, копии протоколов обследования трассы и документы о проверке канатной дороги. Кроме того, необходимо подтвердить наличие квалифицированного персонала, включая инструкторов, также зарегистрированных в реестре. На территории комплекса должны быть медпункт и пункт проката с исправным оборудованием.

«Не все смогут войти в реестр, так как нужно оценивать техническое состояние трасс. Зачастую оно не соответствует даже документам. В конце сентября мы планируем выезд на один из комплексов, и только после этого можно будет делать выводы», – пояснила эксперт.

Ранее она допускала, что горнолыжным комплексам придется повысить цены на услуги для соответствия требованиям закона. В прошлом сезоне это наблюдалось на примере Шерегеша.