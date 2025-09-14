Новосибирск и Минск подписали дорожную карту развития метро

Новосибирск и Минск договорились о совместной деятельности в сфере развития метрополитена, подписав дорожную карту. На Международном форуме экономического сотрудничества представители городов заключили соглашение о проектировании объектов метрополитена Новосибирска на период 2025-2028 годов.

Подписи под документом поставили заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. Функции заказчика работ возложены на МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», а генеральным проектировщиком выступит белорусское ОАО «Минскметропроект».

Согласно условиям соглашения, компания из Минска займется разработкой и утверждением предпроектной документации в период с октября текущего года по май следующего. В дальнейшем, с 2026 по 2028 годы, специалисты «Минскметропроекта» будут заниматься подготовкой и согласованием проектной и рабочей документации для строительства отдельных участков метрополитена.

Ранее, в конце июля, стало известно, что ОАО «Минскметропроект» получит 49 миллионов рублей за обновление генеральной схемы новосибирского метро. Срок выполнения работ составляет 250 дней, то есть завершить их планируется к весне 2026 года. По словам главы города Максима Кудрявцева, подрядчику предстоит разработать подробную схему с указанием новых веток, станций, пересадочных узлов, входных групп, тоннелей, эстакад и электродепо, а также обосновать ориентировочную стоимость и сроки строительства.

В рамках контракта подрядчик определит оптимальное расположение новых станций новосибирского метро, перегонных тоннелей, охранных зон и электродепо, а также выберет наиболее подходящий метод строительства: закрытый, открытый или щитовой.

Напомним, что в феврале ОАО «Минскметропроект» выиграло тендер на разработку проекта левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Стоимость контракта составляет 104 миллиона рублей. Белорусская компания занимается подготовкой проектной документации для продления Дзержинской линии, при этом работы должны быть завершены в течение 300 календарных дней с момента подписания договора.

