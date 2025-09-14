Поцелуй под статью: грозит ли новосибирцам штраф за объятия на улице

Новость, всколыхнувшая социальные сети, заставила многих новосибирцев задуматься: могут ли обычные поцелуи на улице обернуться штрафом или даже административным арестом?

Дискуссия возникла после напоминания юристов о широкой трактовке статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Оказалось, что грань между проявлением нежных чувств и нарушением общественного порядка порой очень тонка — причем не только в России, но и в популярных у сибиряков странах.

Речь идет не о новом законе, а о старой норме, которую при желании можно применить к влюбленной паре. Как пояснила изданию «МК» юрист Любовь Шурыга, теоретически страстный поцелуй на скамейке в парке можно подвести под «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Однако на практике, по ее словам, такая ситуация почти нереальна. Чтобы дело дошло до протокола, пара должна не просто вызвать недовольство прохожих, но и проигнорировать прямое замечание сотрудника полиции.

Совсем иначе обстоит дело с более интимными действиями. Занятия любовью в общественном месте — это тот же штраф до 2500 рублей или арест на 15 суток. А если свидетелями стали дети, ситуация может перерасти в уголовное дело по статье «Развратные действия».

Однако если в России подобные риски остаются скорее теоретическими, то в популярной у новосибирцев Турции культурный шок может обернуться реальным тюремным сроком. Как сообщает «МК», в стране накопилось критическое раздражение поведением туристов. Простые объятия на фоне мечети могут быть расценены как «оскорбление чувств верующих», за что прокуратура требует до года тюрьмы.

Востоковед Рустам Гасанов отмечает, что Турция всегда была более консервативной, чем кажется на курортах. Долгое время выгода от туризма перевешивала недовольство, но на фоне массовой релокации и наплыва беженцев терпение местных жителей иссякает. Теперь неуважение к религиозным и государственным святыням, а также нарушение частной жизни пресекается очень жестко.

Примеры множатся: российского гида бросили в миграционную тюрьму за случайное фото женщины в метро, а туристка из Боснии получила обвинение за ролик с турецким флагом.

Для новосибирцев, планирующих отпуск, эта информация — серьезное предупреждение. Законы и неписаные правила поведения в других странах необходимо изучать заранее. Простое объятие, абсолютно нормальное для площади Ленина, может обернуться серьезными проблемами на площади Султанахмет.