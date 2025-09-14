В Новосибирск возвращается бабье лето

В Новосибирскую область после некоторого похолодания вновь придет период теплой погоды, так называемое "бабье лето".

Начиная со следующей недели, в регионе ожидается повышение температуры воздуха в дневное время до отметки в +20 градусов.

По данным, предоставленным Росгидрометцентром, в период с 15 по 17 сентября столбики термометров покажут до +19 градусов. Эти дни будут характеризоваться солнечной погодой и отсутствием дождей. 18 и 19 сентября воздух прогреется до +20 градусов, а 20 сентября температура поднимется до +21 градуса.

Аналогичные прогнозы предоставляет и сервис «Яндекс. Погода». Согласно их информации, в понедельник, 15 сентября, ожидается +18 градусов, во вторник и среду +19, а в четверг, субботу и воскресенье +20 градусов. На пятницу, 19 сентября, синоптики обещают +21 градус. В течение всей недели осадки не прогнозируются.