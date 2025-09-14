82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 11:25
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 11:25
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 09:30
общество

В Новосибирске младенец пострадал в ДТП на улице Титова

Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

Малыша доставили в больницу, характер травм уточняется.

В Ленинсом районе Новосибирска вечером 13 сентября 2025 года произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в 20:45 19-летний водитель за рулем автомобиля «Жигули» ехал по улице Титова и около дома № 70 столкнулся с впереди двигающимся автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадал младенец, который находился в Hyundai. Малыша доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП.

#Новосибирская область #ДТП #пострадали дети
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.