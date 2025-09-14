В Новосибирске младенец пострадал в ДТП на улице Титова

Малыша доставили в больницу, характер травм уточняется.

В Ленинсом районе Новосибирска вечером 13 сентября 2025 года произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в 20:45 19-летний водитель за рулем автомобиля «Жигули» ехал по улице Титова и около дома № 70 столкнулся с впереди двигающимся автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадал младенец, который находился в Hyundai. Малыша доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

