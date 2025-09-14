82.76% -1.2
вчера 22:20
общество

В Новосибирске съезд четвёртого моста откроют 1 октября

Фото: Сиб.фм
Очередной съезд планируют ввести в эксплуатацию 1 октября.

В Новосибирске происходит последовательный запуск транспортной инфраструктуры четвертого моста, пересекающего Обь в районе улицы Ипподромской. Ранее, 11 сентября, были открыты съезды № 7 и № 24, обеспечивающие связь между улицей Станционная и проездом Энергетиков, а также Димитровским мостом. Согласно информации, предоставленной пресс-службой городской администрации, 1 октября ожидается открытие съезда № 6.1.

В официальном сообщении говорится, что второй этап открытия развязок четвертого моста запланирован на 1 октября 2025 года, в рамках которого планируется открытие съезда № 6.1, соединяющего площадь Труда с улицей Малая Станционная.

В настоящее время для доступа к этой улице используется проезд Энергетиков через съезд возле гипермаркета «Лента» и улицу Школьная. Кроме того, водители могут воспользоваться разворотом на улице Станционная со стороны города Обь.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры открытия новой станции метро.

Александр Борисов
журналист

