В Новосибирске задержали дебошира на выборах

В Дзержинском районе Новосибирска на избирательном участке был задержан нарушитель порядка, устроивший дебош. По словам главы избирательной комиссии Ольги Благо, инцидент произошел сегодня, 14 сентября, когда на избирательный участок явился нетрезвый мужчина.

«Получив бюллетень, он скомкал часть и бросил его. Нам пришлось вызвать полицию», — пояснила Ольга Благо.

В отношении задержанного был составлен протокол о мелком хулиганстве. Журналист Сиб.фм запросил комментарий в пресс-службе МВД по Новосибирской области, но на момент публикации ответ предоставлен не был.

Трехдневное голосование в регионе подошло к концу. В настоящее время на участках ведется подсчет голосов.