82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+6.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+6.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
вчера 21:59
общество

В Новосибирске задержали дебошира на выборах

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Дзержинском районе Новосибирска на избирательном участке был задержан нарушитель порядка, устроивший дебош. По словам главы избирательной комиссии Ольги Благо, инцидент произошел сегодня, 14 сентября, когда на избирательный участок явился нетрезвый мужчина.

«Получив бюллетень, он скомкал часть и бросил его. Нам пришлось вызвать полицию», — пояснила Ольга Благо.

В отношении задержанного был составлен протокол о мелком хулиганстве. Журналист Сиб.фм запросил комментарий в пресс-службе МВД по Новосибирской области, но на момент публикации ответ предоставлен не был.

Трехдневное голосование в регионе подошло к концу. В настоящее время на участках ведется подсчет голосов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.