В Новосибирской области завершили работу все 1757 пунктов для голосования 14 сентября

В регионе закончилось проведение выборов депутатов в Законодательное Собрание, Совет депутатов Новосибирска, а также в представительные органы почти всех муниципальных образований – начался процесс подсчета голосов. Все 1757 избирательных участков прекратили свою работу в 20:00.

К 15:00 14 сентября общая активность избирателей достигла 27,08%, свои голоса отдали 592 683 жителя Новосибирской области.

В выборах приняли участие ключевые фигуры региона и лидеры общественного мнения, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, депутаты областного парламента и городского совета Новосибирска – как кандидаты, так и действующие депутаты, участники специальной военной операции и их ближайшие родственники, ветераны Великой Отечественной войны и трудовой деятельности, активисты и сторонники партии «Единая Россия», члены «Молодой Гвардии» и добровольцы партии.

На протяжении всех трех дней голосования – 12, 13 и 14 сентября – на базе регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» функционировал ситуационный центр. Сотрудники исполкома совместно с наблюдателями из Центра общественного наблюдения следили за ходом голосования, изучали поступающие сообщения о возможных отклонениях от норм.

В областной избирательной комиссии заявили, что все пункты для голосования функционировали в обычном режиме, существенных нарушений не зафиксировано.