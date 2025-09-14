Внучка Героя СССР Бакурова проголосовала на участке имени деда в Новосибирске

Внучка прославленного Героя Советского Союза исполнила свой гражданский долг в Новосибирске на избирательном пункте, носящем имя деда.

Новосибирская областная избирательная комиссия сообщила о том, что на избирательном участке под номером 2036, которому присвоено имя Дмитрия Алексеевича Бакурова, героя Советского Союза, отдать свой голос пришла его внучка, что имеет особое значение для семьи.

"Избирательный участок № 2036 носит имя Бакурова Дмитрия Алексеевича", — заявили в Новосибирском облизбиркоме.

Внучка героя своим участием в голосовании отдала дань памяти подвигу деда, подчеркнув неразрывную связь между поколениями.

Присвоение участку имени Дмитрия Бакурова является знаком признания его выдающихся заслуг перед Отечеством, и появление там его внучки стало важным символичным моментом в ходе избирательной кампании.

