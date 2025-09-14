Зарплаты механиков в Новосибирске сравнялись с доходами топ-менеджеров

Речь идёт о суммах до 225 тысяч рублей.

В Сибири сложилась уникальная ситуация на рынке труда: главные механики в транспортных компаниях теперь получают зарплаты, сопоставимые с доходами топ-менеджеров. Речь идёт о суммах до 225 тысяч рублей, что превышает оклады многих директоров средних предприятий. При этом они не ведут переговоров в кабинетах, а работают в гаражах, с инструментом в руках и ноутбуком под мышкой, сообщает SuperJob.

Их ценность определяется простой арифметикой: простой одного грузовика крупного автопарка может обходиться компании в десятки тысяч рублей ежедневно. Поэтому главный механик сегодня — не просто старший слесарь, а системный управленец, аналитик и переговорщик в одном лице. Он отвечает за бесперебойную работу всего парка, соответствие техники требованиям ГИБДД и Ростехнадзора, а также за предиктивный ремонт — способность предсказать поломку до её возникновения.

Карьерный путь в этой профессии начинается с 65–75 тысяч рублей для молодых специалистов с высшим образованием и опытом работы. Но настоящий рост начинается с освоения цифровых компетенций: работы с системами мониторинга, анализа данных с тахографов, ведения учёта в «1С». Специалисты среднего уровня (85–135 тысяч рублей) уже должны разбираться в электронике и гидравлике, а элита профессии (135–225 тысяч) — обладать навыками построения ремонтных зон с нуля, организации работы с опасными грузами и управления крупными командами.

Парадокс заключается в том, что при такой востребованности рынок испытывает острую нехватку кадров. Идеальные кандидаты — это чаще всего мужчины около 50 лет с высшим техническим образованием и многолетним опытом.

