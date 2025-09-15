Бывшего новосибирского депутата освободили от наказания за аферу с земельным участком

Коллегия Новосибирского областного суда 15 сентября удовлетворила апелляционную жалобу защиты и освободила от наказания бывшего депутата регионального заксобрания Ивана Сидоренко.

Основанием для такого решения стало истечение сроков давности по его уголовному делу. Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Как сообщила старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Надежда Ракова, в мае 2025 года экс-парламентарий был осужден к 3,5 годам условно и штрафу в 700 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве с муниципальной землей. Однако в ходе апелляционного разбирательства суд установил, что сроки привлечения к ответственности истекли, что повлекло освобождение Сидоренко от назначенного наказания.

По версии следствия, инцидент относится к 2013 году, когда Сидоренко, будучи главой ООО «Новоторг-Сиб», арендовал у мэрии земельный участок площадью 19,6 тыс. кв. м. с кадастровой стоимостью 163,7 млн рублей. Компания заявила о строительстве на этой земле торгового центра, что дало бы ей право выкупить участок по льготной цене в 17,1 млн рублей. Однако, как установили правоохранители, ТЦ существовал только в документах. Впоследствии на этом месте были возведены два многоэтажных жилых дома.

Уголовное дело в отношении Ивана Сидоренко было возбуждено СУ СКР по Новосибирской области в сентябре 2022 года по материалам, предоставленным управлением ФСБ. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Важно отметить, что обвиняемый полностью возместил причиненный мэрии ущерб еще на досудебной стадии. По представлению прокуратуры спорный земельный участок был возвращен в собственность города.

