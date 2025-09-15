Дачи Новосибирска на консервацию: пошаговая инструкция по спасению труб от морозов

Дачный сезон в Новосибирске подходит к концу, а это значит, что впереди главный экзамен для загородных домов — суровая сибирская зима.

Оставленная в системе вода при первых же морозах превращается в ледяную бомбу, способную разорвать трубы, вывести из строя дорогую технику и привести к весеннему потопу. Как избежать дорогостоящего ремонта? Строительный эксперт Федор Васильев в интервью изданию «АиФ» дал пошаговую инструкцию по консервации дачи на зиму.

По словам эксперта, многие дачники совершают ошибку, надеясь на антифриз, однако для питьевого водопровода это плохой и небезопасный вариант. Единственный надежный способ — полный слив воды из системы отопления и водоснабжения.

Основа основ: отключаем подачу

Первый и самый важный шаг — полностью перекрыть источник подачи воды: насосную станцию или центральный ввод. Сразу после этого нужно открыть все краны в доме. Эксперт объясняет, что так вода будет уходить самотеком, а воздух — равномерно ее замещать, не создавая пробок. В самых низких точках системы обычно есть специальные спускные краны — через них и уйдет основной объем.

Каждый узел — под контролем

Просто слить воду из магистральных труб недостаточно. Васильев подчеркивает, что осушить нужно каждый узел. Водонагреватель освобождают через специальный клапан, обязательно открыв кран горячей воды для доступа воздуха. Из гидроаккумулятора сливают все до последней капли. Фильтры нужно разобрать, а картриджи просушить. Особое внимание — санузлам: из бачка унитаза воду удаляют полностью, а в гидрозатворы сифонов можно залить немного солевого раствора или растительного масла, чтобы они не пересохли за зиму.

Не забыть о технике и уличных кранах

Современная бытовая техника — еще одна зона риска. Стиральные и посудомоечные машины имеют дренажные шланги и помпы, в которых всегда остается вода. Мороз легко разорвет эти детали. Производители, по словам эксперта, всегда предусматривают сервисный режим слива в инструкциях, и им ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Уличные краны и трубы, выведенные для полива, необходимо не просто перекрыть изнутри дома, но и открыть снаружи, чтобы из корпуса вышла вся оставшаяся влага.

Итог, по мнению эксперта, прост: чем тщательнее проведена консервация, тем спокойнее пройдет зима. Сухая система не боится даже самых лютых сибирских морозов и весной запустится без аварий и непредвиденных трат.