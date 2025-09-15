«Единая Россия»: победу на выборах в Новосибирской области одержали 32 участника СВО

Выиграли более 60 процентов кандидатов от партии этой категории.

В Новосибирской области в течение трех дней – 12, 13, 14 сентября – проходило голосование на выборах депутатов Законодательного собрания, Совета депутатов Новосибирска, а также депутатов муниципального уровня. Всего замещался 3 671 мандат.

«Единая Россия» предварительно получила 67,1% мандатов – партия выиграла в 29 округах из 38: 51 депутатский мандат из 76 на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. Явка на выборы составила 32,9%, результат по списку — 51,9%.

Цифры выше тех, что были в 2020 году; партия усилила свою позицию, и этому способствовали встречи с населением, успешный опыт работы – очевидная стабильность, и отчет о реализации народной программы «Единой России», которая по своей сути сконструирована из перечня обращений сограждан, отметил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», сенатор Александр Карелин.

«Я считаю, что именно эти факторы повлияли на итоговые цифры, о которых мы с вами говорим. Люди оценили предыдущий период работы. Седьмой созыв в заксобрании региона был непростым – пандемия, спецоперация, огромное количество социальных обязательств в отношении наших воинов и их семей. Мы пережили этот период достойно, не свернув ни одной программы», — подчеркнул сенатор.

В июле на региональной партийной конференции «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на 3,5 тысячи мандатов. Все они прошли через предварительное голосование в мае.

Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО, которые решили участвовать в процедуре и попробовать свои силы в политике, – дополнительные 25% к результатам на предварительном голосовании.

«И это – не фора, это наше признание. Для нас важно, во-первых, продемонстрировать уважение к каждому из воинов. Во-вторых, дать им возможность послужить на благо Новосибирской области», — сказал Александр Карелин.

Одержавший победу на выборах в заксобрание участник СВО Даниил Прохоров рассказал, что свою депутатскую деятельность планирует строить в первую очередь на исполнении наказов избирателей.

«И второй момент – военно-патриотическое воспитание молодежи. После возвращения домой я активно занимаюсь развитием этого направления: закупил оборудование, создал материально-техническую базу для занятий. От избирательной кампании получил массу впечатлений. Даже было страшно», — признался Даниил.

Напомним, «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования – это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.