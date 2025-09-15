Год принудительных работ получил житель Новосибирска за «пьяную» езду

Сибиряк также лишится 10 процентов заработка в доход государства и лишится права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года.

Кировский районный суд города Новосибирска вынес решение по делу 22-летнего новосибирца, признав его виновным по двум статьям. Обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее судимым за аналогичное преступление и лишенным водительских прав.

Согласно материалам дела, 22 апреля 2025 года, 22-летний молодой человек, уже осужденный по первой части статьи 264.1 УК РФ и не имеющий права управления автомобилем, сел за руль автомобиля «Тойота Карина».

Он был остановлен сотрудником дорожно-патрульной службы и задержан в Кировском районе города.

Суд определил меру наказания: принудительные работы сроком на 1 год и 1 месяц с удержанием десяти процентов от заработной платы в пользу государства. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств, на период в 4 года.