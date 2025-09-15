Климатологи обещают Новосибирску суровую зиму

Несмотря на аномально теплый сентябрь, который порадовал жителей Новосибирска, расслабляться не стоит. Пока горожане наслаждаются продленным летом, народные приметы и прогнозы климатологов намекают: предстоящая зима может оказаться суровой и морозной.

О том, чего ждать от погоды в ближайшие месяцы и стоит ли называть нынешнее тепло бабьим летом, изданию «АиФ» рассказал главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

По словам ученого, нынешняя теплая погода в Сибири и других регионах — это не классическое бабье лето, а скорее «продление климатического лета», вызванное мощным антициклоном. Настоящее бабье лето, по определению, приходит после первых заморозков. Однако климатолог уверен, что у новосибирцев еще будет шанс насладиться возвратом тепла, возможно, даже в середине октября.

При этом Тишков предупреждает: затяжное тепло вовсе не гарантирует мягкую зиму. Наоборот, ясная погода часто сменяется резкими и сильными похолоданиями.

Что же говорят народные приметы? Ученый напоминает о проверенных веками наблюдениях. В этом году многие новосибирцы заметили необычайно богатый урожай рябины. А в народе говорят: «рябина гроздная — зима морозная».

Еще одна примета, на которую обращает внимание климатолог, связана с дубами. Считается, что если к 10 сентября дуб не начал сбрасывать листву, то зима будет суровой. В этом году так и произошло. Конечно, у Сибири есть свои климатические особенности, но общие тенденции часто совпадают.

Так что, пока жители Новосибирска наслаждаются последними теплыми днями, природа, возможно, уже подает нам сигналы о необходимости готовиться к серьезным сибирским морозам.