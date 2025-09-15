Летим из Толмачёво вдвое дешевле: эксперт раскрыла секреты покупки авиабилетов

Для многих жителей Новосибирска планирование отпуска начинается с поиска доступных авиабилетов. Цены на перелеты из аэропорта Толмачёво по популярным направлениям часто «кусаются», но, как уверяют эксперты, сэкономить до 50% от стоимости вполне реально.

Главное — знать, когда и где искать.

Как рассказала изданию Pravda.ru генеральный директор туристической компании Анастасия Витушинская, золотое правило «чем раньше — тем дешевле» действительно работает, но с важной оговоркой.

«Стоимость билета напрямую зависит от наличия мест по самым бюджетным тарифам. Чем раньше вы начинаете поиск, тем выше шанс их застать. Как только дешевые места заканчиваются, система автоматически предлагает более дорогие», — поясняет эксперт.

Оптимальный срок для новосибирцев, планирующих отпуск, — начинать мониторинг за 2-3 месяца, а в идеале — за полгода до вылета.

Эксперт также поделилась важным инсайдом, актуальным именно сейчас. Конец сентября — ключевое время для авиакомпаний, так как они обновляют свои зимние расписания полетов.

«Правильное зимнее расписание появится после 23 сентября. Так что сейчас — идеальное время, чтобы присмотреть билеты на будущее», — советует Витушинская.

Чтобы гарантированно найти самые выгодные цены, эксперт рекомендует комбинировать стратегии: заранее планировать поездки, регулярно проверять официальные сайты авиакомпаний, где часто появляются эксклюзивные скидки, и не пренебрегать предложениями проверенных туроператоров, у которых бывают интересные тарифы на чартерные рейсы.