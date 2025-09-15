«Нешуточное соперничество»: Кто лишится мандата в Заксобрании Новосибирской области?

Многие из действующих депутатов имеют все шансы сохранить свои мандаты, однако есть и исключения. Соперники наступают им «на пятки».
Говорить о финальных цифрах рано, подсчет голосов продолжается. Но есть предварительные результаты.
По предварительным данным, "Единая Россия" сохраняет доминирующие позиции в одномандатных округах, что демонстрирует устойчивость поддержки партии власти в регионе. В большинстве округов лидируют действующие депутаты от "Единой России", что свидетельствует о доверии избирателей к их работе и реализуемой ими политике. Однако, есть и новые лица, представляющие "Единую Россию", что может говорить о стремлении партии к обновлению и привлечению новых сил.
КПРФ также показывает неплохие результаты, удерживая ряд ключевых округов и тесня представителей "Единой России" в некоторых территориях.
Представители других партий, таких как "Новые люди" и "Справедливая Россия", также демонстрируют присутствие и конкурентоспособность на выборах.
Итак, перейдем непосредственно к именам и фамилиям потенциальных депутатов.
Округ № 2
Действующий парламентарий Игорь Умербаев (ЕР)
Округ № 3
Действующий парламентарий Сергей Смирнов (ЕР)
Округ № 5
Действующий парламентарий Александр Кулинич (ЕР)
Округ № 7
Действующий парламентарий Олег Подойма (ЕР)
Округ № 8
Действующий парламентарий Ярослав Фролов (ЕР)
Округ № 9
Действующий парламентарий Александр Шпикельман (ЕР)
Округ № 10
Действующий парламентарий Андрей Биль (ЕР)
Округ № 12
Действующий парламентарий Ирина Диденко (ЕР)
Округ № 15
Денис Юминов (ЕР). В уходящем созыве округ представляет Елена Тырина от ЕР, но в этот раз она идет по партийным спискам.
Округ № 16
действующий депутат Зоя Родина (ЕР)
Округ № 17
действующий депутат Игорь Гришунин (ЕР)
Округ № 19
действующий депутат Екатерина Козловская (ЕР)
Округ № 20
Евгений Лебедев (ЕР), экс-депутат горсовета, команда депутата ГД. Обходит действующего парламентария Виталия Быкова (КПРФ)
Округ № 21
Антон Тыртышный (КПРФ), соперничает с действующим парламентарием Константином Антоновым («Родина»)
Округ № 22
действующий депутат Илья Поляков («Новые люди»)
Округ № 23
действующий депутат Евгений Шаблинский (ЕР), команда депутата ГД
Округ № 26
действующий депутат Елена Спасских (ЕР), команда парламентария Вениамина Пака (ЕР), который идет по спискам
Округ № 27
действующий депутат Евгений Подгорный (ЕР)
Округ № 28
Александр Савельев (ЕР)
Округ № 29
действующий депутат Дмитрий Козловский (ЕР)
Округ № 30
действующий депутат Яков Новоселов (КПРФ)
Округ № 31
действующий депутат Роман Яковлев (КПРФ)
Округ № 32
действующий депутат Дмитрий Макаров (КПРФ)
Округ № 33
действующий депутат Евгений Смышляев (КПРФ)
Округ № 34
действующий депутат Сергей Конько (ЕР)
Округ № 35
Андрей Любавский (КПРФ)
Округ № 36
Станислав Лысенко (КПРФ) обходит действующего депутата Алексея Андреева (ЕР)
Округ № 37
Владислав Плотников (Справедливая Россия)
Округ № 38
Андрей Хрипко (ЕР, команда депутата ГД) может обойти действующего парламентария, коммуниста Вадима Агеенко.