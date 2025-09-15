«Нешуточное соперничество»: Кто лишится мандата в Заксобрании Новосибирской области?

Многие из действующих депутатов имеют все шансы сохранить свои мандаты, однако есть и исключения. Соперники наступают им «на пятки».

Говорить о финальных цифрах рано, подсчет голосов продолжается. Но есть предварительные результаты.

По предварительным данным, "Единая Россия" сохраняет доминирующие позиции в одномандатных округах, что демонстрирует устойчивость поддержки партии власти в регионе. В большинстве округов лидируют действующие депутаты от "Единой России", что свидетельствует о доверии избирателей к их работе и реализуемой ими политике. Однако, есть и новые лица, представляющие "Единую Россию", что может говорить о стремлении партии к обновлению и привлечению новых сил.

КПРФ также показывает неплохие результаты, удерживая ряд ключевых округов и тесня представителей "Единой России" в некоторых территориях.

Представители других партий, таких как "Новые люди" и "Справедливая Россия", также демонстрируют присутствие и конкурентоспособность на выборах.

Итак, перейдем непосредственно к именам и фамилиям потенциальных депутатов.

Округ № 2

Действующий парламентарий Игорь Умербаев (ЕР)

Округ № 3

Действующий парламентарий Сергей Смирнов (ЕР)

Округ № 5

Действующий парламентарий Александр Кулинич (ЕР)

Округ № 7

Действующий парламентарий Олег Подойма (ЕР)

Округ № 8

Действующий парламентарий Ярослав Фролов (ЕР)

Округ № 9

Действующий парламентарий Александр Шпикельман (ЕР)

Округ № 10

Действующий парламентарий Андрей Биль (ЕР)

Округ № 12

Действующий парламентарий Ирина Диденко (ЕР)

Округ № 15

Денис Юминов (ЕР). В уходящем созыве округ представляет Елена Тырина от ЕР, но в этот раз она идет по партийным спискам.

Округ № 16

действующий депутат Зоя Родина (ЕР)

Округ № 17

действующий депутат Игорь Гришунин (ЕР)

Округ № 19

действующий депутат Екатерина Козловская (ЕР)

Округ № 20

Евгений Лебедев (ЕР), экс-депутат горсовета, команда депутата ГД. Обходит действующего парламентария Виталия Быкова (КПРФ)

Округ № 21

Антон Тыртышный (КПРФ), соперничает с действующим парламентарием Константином Антоновым («Родина»)

Округ № 22

действующий депутат Илья Поляков («Новые люди»)

Округ № 23

действующий депутат Евгений Шаблинский (ЕР), команда депутата ГД

Округ № 26

действующий депутат Елена Спасских (ЕР), команда парламентария Вениамина Пака (ЕР), который идет по спискам

Округ № 27

действующий депутат Евгений Подгорный (ЕР)

Округ № 28

Александр Савельев (ЕР)

Округ № 29

действующий депутат Дмитрий Козловский (ЕР)

Округ № 30

действующий депутат Яков Новоселов (КПРФ)

Округ № 31

действующий депутат Роман Яковлев (КПРФ)

Округ № 32

действующий депутат Дмитрий Макаров (КПРФ)

Округ № 33

действующий депутат Евгений Смышляев (КПРФ)

Округ № 34

действующий депутат Сергей Конько (ЕР)

Округ № 35

Андрей Любавский (КПРФ)

Округ № 36

Станислав Лысенко (КПРФ) обходит действующего депутата Алексея Андреева (ЕР)

Округ № 37

Владислав Плотников (Справедливая Россия)

Округ № 38

Андрей Хрипко (ЕР, команда депутата ГД) может обойти действующего парламентария, коммуниста Вадима Агеенко.