Новосибирская область готова к отопительному сезону: разворот системы отопления начнётся поэтапно с 17 сентября

Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания поручил главам муниципальных образований и округов оперативно завершить оставшиеся работы – как ремонтные, так и по подготовке документов на получение паспортов готовности к отопительному сезону.

«Надеюсь, что в этом году муниципалитетов, которые не смогут в срок получить паспорта, у нас будет меньше. Ну и, конечно, всем — безаварийной работы в течение осенне-зимнего периода», – отметил глава области.

О том как регион готовится к отопительному сезону на оперативном совещании Губернатору доложил и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

По результатам мониторинга готовности организаций электроэнергетики, осуществляемого Минэнерго России, на 1 сентября 2025 года установлены индексы на уровне «готов» по всем организациям отрасли Новосибирской области.

Евгений Назаров сообщил: по состоянию на 15 сентября к отопительному периоду подготовлено 47,1 млн кв. м жилищного фонда (96 процентов от плана), 1092 котельных (99 процентов), 3784 км тепловых сетей (97 процентов), 10250 км водопроводных сетей (95 процентов). Текущий запас угля на складах котельных коммунальных предприятий составляет 138 тысяч тонн или 113 процентов от нормативного запаса угля; на новосибирских ТЭЦ запас угля составляет 1,56 млн тонн или 102% от нормативного запаса.

Муниципальным образованиям на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду, формирование нормативного запаса топлива и погашения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена государственная поддержка в размере 2,05 млрд рублей. Перечислено 1,59 млрд рублей. Дополнительно на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 года предусмотрена господдержка в размере 513,5 млн рублей.

Также Евгений Назаров доложил Губернатору, что в августе 2025 года проведены выездные мероприятия по обследованию теплоснабжающих организаций в десяти муниципальных образованиях, допустивших аварийные ситуации в течение предыдущего отопительного периода, с целью контроля выполнения планов по подготовке котельных и тепловых сетей.

В межотопительный период 70 муниципалитетов провели тренировки по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

«Этой работе уделяется особое внимание, чтобы повысить оперативность и координацию между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями», – отметил и.о. министра.

СГК завершает в Новосибирске ремонт 42 участков тепловых сетей. На 15 сентября заменено уже 50 километров теплосетей из запланированных на год 55.

Большая работа проведена и по разделению закольцованных контуров теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, по модернизации и реконструкции насосных станций.

«На текущую дату министерство оценивает проведённую работу по подготовке к отопительному периоду как удовлетворительную. В целом, Новосибирская область готова к началу отопительного периода, – резюмировал Евгений Назаров. — Однако, для стабильного прохождения отопительного периода в ближайшие недели нужно закончить ремонтные работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии; завершить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации возможных ЧС».

Добавим, что с 16 сентября начнёт работу комиссия Сибирского управления Ростехнадзора по оценке готовности муниципальных образований Новосибирской области к отопительному периоду: оценке подлежат 80 муниципальных образований.