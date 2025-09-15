Новосибирские эксперты рассказали об итогах сентябрьских выборов

Политологи и общественные деятели Новосибирска поделились с изданием «АиФ-Новосибирск» оценкой предварительных итогов избирательной кампании 2025 года.

По мнению большинства экспертов, ключевым фактором, повлиявшим на распределение голосов, стала рекордно низкая явка избирателей. Об этом издание "АиФ-Новосибирск" пишет в своей статье.

Напомним, что согласно предварительным данным, уверенную победу одержала «Единая Россия», набравшая 51,94% голосов. Второе и третье места заняли КПРФ (11,33%) и ЛДПР (9,35%) соответственно.

Политический обозреватель Алексей Мазур подтвердил, что победа правящей партии была ожидаемой. Он объяснил этот результат «эффектом единения вокруг флага», когда часть населения сознательно поддерживает власть, а другая значительная часть, разочаровавшись в оппозиции, просто не пришла на участки. Мазур также отметил тенденцию к укреплению властной вертикали и отсутствие в итоговых списках независимых кандидатов.

Игорь Салов, глава новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», также назвал итоги предсказуемыми, связав рост популярности «Единой России» с последними событиями во внутренней и внешней политике. Он указал, что внесистемным кандидатам для победы не хватает административного ресурса, а явка в 30% свидетельствует о том, что большинство граждан предпочло не участвовать в выборах. В качестве решения Салов предложил активнее внедрять электронное голосование для повышения интереса к процедуре. Кроме того, он осудил случаи подкупа избирателей, которые, по его словам, имели место.

Политолог Игорь Козлов заявил, что все предвыборные прогнозы полностью подтвердились. Он отметил, что в нынешних условиях реальные шансы на мандат имеют только кандидаты, входящие в «систему партийных машин». По его мнению, если независимые кандидаты смогли зарегистрироваться, но не сумели донести свою программу до избирателей, то причина их поражения кроется именно в этом, а не в административных препятствиях. Козлов выделил две главные тенденции: абсолютное лидерство «Единой России» и наметившийся кризис традиционных парламентских партий.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов прокомментировал значительный рост доверия к «Единой России». Он привел данные для сравнения: в 2020 году партия набрала 38,13% при более низкой явке, что означает увеличение числа конкретных избирателей, отдавших за нее свои голоса.

В результате партия получила 50 из 76 мандатов в областном парламенте и 40 из 50 мест в Совете депутатов Новосибирска.