Новосибирцам рассказали о самой сильной за три месяца магнитной буре

На Земле наблюдается значительное усиление геомагнитной активности.

По оценкам специалистов, мощность начавшейся магнитной бури приближается к уровню G3 по пятибалльной шкале. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Как пояснили эксперты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной явления стало попадание нашей планеты в поток солнечного ветра от крупной корональной дыры на Солнце.

Медики настоятельно рекомендуют жителям Новосибирской области, в первую очередь метеозависимым гражданам и людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с особым вниманием отнестись к своему здоровью в течение всей предстоящей недели. В период неблагоприятной геомагнитной обстановки врачи советуют по возможности избегать повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок, а также минимизировать стрессовые ситуации.

