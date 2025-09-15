82.76% -1.2
сегодня 19:36
проиcшествия

Первокурсник из Новосибирска внезапно умер при неизвестных обстоятельствах

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске произошла трагедия: погиб студент-первокурсник местного колледжа.

Обстоятельства его смерти в настоящее время остаются неизвестными. Информацию о происшествии подтвердили в региональном следственном комитете.

По данным издания «Комсомольская правда – Новосибирск», в ведомстве прокомментировали произошедшее следующими словами: «Следственными органами выясняются обстоятельства произошедшего».

Со слов очевидцев, знакомых с ситуацией, молодому человеку внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание и не пришел в себя. В настоящее время проводится проверка для установления всех деталей случившегося.

Денис Дычаковский
Журналист

