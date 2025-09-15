Почти 4,8 тыс. звонков через видеотерминалы принято на вокзалах ЗСЖД за 8 месяцев 2025 года

В январе – августе 2025 года посетители вокзалов Западно-Сибирской железной дороги сделали почти 4,8 тыс. звонков через видеотерминалы. Чаще всего ими пользовались на вокзалах: Новокузнецк, Новосибирск-Главный, Барнаул и Омск.

За 8 месяцев с вокзалов Новосибирской области поступило 980 звонков.

Видеотерминалы – формат обслуживания, позволяющий пассажирам получать консультации по видеосвязи на русском, английском и китайском языках. Воспользоваться сервисом можно как самостоятельно (через меню при помощи сенсорной клавиатуры), так и связавшись с оператором по видеосвязи.

Кроме того, справочная система адаптирована для людей с нарушениями слуха – есть сурдоперевод.

Информационно-справочные системы работают круглосуточно на 41 вокзале магистрали. За время работы терминалов пассажиры чаще всего интересовались информацией о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, сроках их предварительной продажи. Также задавали вопросы о льготах, возможности проезда с пересадками, правилах перевозки животных.