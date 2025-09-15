Стали известны победители на выборах в Заксобрание Новосибирской области

14 сентября стати известны победители выборов в Законодательное собрание по одномандатным округам. Соответствующая информация опубликована на портале системы ГАС «Выборы». Большинство мандатов получила «Единая Россия». Приводим список победителей.
«Единая Россия»: Даниил Прохоров, Игорь Умербаев, Сергей Смирнов, Виталий Новосёлов, Александр Кулинич, Денис Субботин, Олег Подойма, Ярослав Фролов, Александр Шпикельман, Андрей Биль, Татьяна Захарова, Ирина Диденко, Андрей Шимкив, Майис Мамедов, Денис Юминов, Зоя Родина, Екатерина Котловская, Евгений Лебедев, Евгений Шаблинский, Игорь Гришунин, Денис Чернышов, Елена Спасских, Евгений Подгорный, Александр Савельев, Дмитрий Козловский, Сергей Конько, Наталия Безрученкова, Андрей Хрипко.
КПРФ: Антон Тыртышный, Яков Новосёлов, Роман Яковлев, Дмитрий Макаров, Андрей Любавский, Станислав Лысенко.
«СРЗП»: Владислав Плотников.
«Новые люди»: Илья Поляков.
«Родина»: Вячеслав Илюхuн.