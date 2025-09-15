82.76% -1.2
сегодня 14:17
общество

Три участника СВО стали депутатами в Новосибирской области

Фото: предоставлено Сиб.фм
Двое из них представители «Единой России», третий – от КПРФ».

Что про них известно?

Александр Щепетнев с 2019 года работал помощником депутата Василия Стрекалова, а с января 2025 года отправился добровольцем в зону СВО.

«Отправиться на передовую было исключительно моё решение как патриота своей страны, в июле месяце я вернусь в любимый город Новосибирск», – написал Щепетнев на своей странице в соцсети.

Александр Щепетнев возглавит округ №8 (частично улицы: Линейная, Кропоткина, Мичурина, Каменская).

Виктор Стрельников (КПРФ)

Виктор Стрельников – тоже участник спецоперации, в конце 2024 года он отправился на Донбасс, заключив контакт с Минобороны РФ. Свой выбор обосновал тем, что не может иначе – в Курской области погиб активист «Левого фронта» Егор Овсянников, соратник Стрельникова.

Виктор Стрельников (КПРФ) возглавит округ №47 (частично Нижняя Ельцовка, Шлюз, Академгородок).

Юлия Адыбаева

"Единоросска" на протяжении полугода проходила контрактную службу в зоне проведения специальной военной операции.

Юлия Адыбаева возглавит округ №2 (Частично улицы Королева, Промышленная, Светлая).

