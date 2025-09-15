Токсичный урожай: где в Новосибирске даже съедобные грибы становятся ядом

Сезон «тихой охоты» в Новосибирской области в самом разгаре, и леса наполнились любителями с корзинками. Однако, как предупреждают эксперты, даже самый благородный белый гриб может превратиться в яд, если он вырос не в том месте.

Грибы, словно губки, впитывают из окружающей среды абсолютно все — от выхлопных газов до тяжелых металлов.

Как рассказала изданию «АиФ» врач-терапевт Надежда Подкорытова, из-за своего уникального способа питания грибы могут накапливать опасные вещества в концентрациях, многократно превышающих их содержание в почве. Поэтому для новосибирцев, живущих в крупном мегаполисе, вопрос выбора места для сбора становится вопросом безопасности.

Итак, где в Новосибирске и его окрестностях категорически нельзя собирать грибы?

1. Городской и придорожный след.

Это самая очевидная, но при этом часто игнорируемая опасная зона. Любые оживленные трассы, например, Бердское шоссе или Северный объезд, оставляют за собой шлейф свинца и других продуктов сгорания топлива. Эксперты настаивают: собирать грибы можно не ближе 500 метров от дороги. Также под запретом городские парки, скверы, дачные участки в черте города. Здесь к выхлопам добавляются реагенты, бытовая химия и испарения от асфальта.

2. Промышленные зоны и сельскохозяйственные поля.

Окрестности заводов, ТЭЦ и промышленных зон — зона отчуждения для грибников. Выбросы насыщают почву токсичными соединениями, которые грибница поглощает. Безопасное расстояние — не менее 2-3 километров. Не стоит собирать грибы и рядом с полями вокруг Новосибирска: пестициды и химические удобрения смываются дождями в лесополосы и грибы становятся химической бомбой.

3. Свалки, полигоны ТБО и заброшенные фермы.

Эти места — настоящий источник экологической опасности. Грибы здесь впитывают целый «коктейль» из продуктов разложения, тяжелых металлов и патогенных бактерий. Даже если свалка давно не действует, почва остается отравленной на десятилетия.

Где же тогда искать безопасный урожай?

Ответ прост: как можно глубже в лесу, вдали от любых признаков цивилизации. Чем дальше вы уедете от Новосибирска и крупных трасс, тем чище и безопаснее будет ваша добыча.

И помните главное правило, которое озвучивают медики: ни варка, ни жарка, ни маринование не способны уничтожить тяжелые металлы и химические яды. Отравление такими грибами может не иметь ярко выраженных симптомов, но нанесет серьезный удар по здоровью.