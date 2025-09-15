Цена эмодзи: новосибирцам разъяснили, когда смайлик может стать оскорблением

Споры в домовых и рабочих чатах Новосибирска могут закончиться не только баном, но и повесткой в суд. Виной всему — неосторожно отправленный смайлик.

Громкий прецедент в соседнем Красноярске, где женщину оштрафовали за смайлик с клоуном, заставил многих задуматься: где проходит грань между иронией и оскорблением в онлайн-переписке?

Как пояснил изданию Pravda.ru адвокат Андрей Князев, ситуация не так проста, как кажется. Прямого запрета на использование оскорбительных эмодзи в законе нет. Однако это не значит, что за них не придется отвечать. Если получатель сочтет смайлик унижающим его достоинство, он имеет полное право обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

Именно так и произошло в красноярском дачном чате: мировой суд счел эмодзи-клоуна оскорбительным и назначил штраф в 5 тысяч рублей. И хотя районный суд позже отменил это решение, сам факт судебного разбирательства стал для новосибирцев важным сигналом.

Важно понимать: полиция не будет заводить дело из-за смайлика-клоуна. Ответственность наступает только в том случае, если оскорбленный человек сам пойдет в суд. «Кто-то пройдет мимо, а кто-то будет добиваться правовой оценки. Это полностью зависит от инициативы человека», — подчеркнул эксперт. По словам адвоката, суммы компенсаций по таким делам, как правило, минимальны. При этом расходы на юристов и судебные издержки могут в несколько раз превысить итоговый штраф.

Вывод для новосибирских любителей онлайн-баталий прост: в пылу спора лучше дважды подумать, прежде чем нажать на иконку с ехидным смайликом. Ведь никогда не знаешь, насколько обидчивым окажется ваш собеседник.