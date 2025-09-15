82.76% -1.2
сегодня 17:21
общество

В кассе пригородного вокзала в Новосибирске появилась возможность обменять монеты на банкноты

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
В кассе пригородного вокзала станции «Новосибирск-Главный» жители и гости города могут обменять накопившиеся монеты на банкноты. Новая услуга появилась в сентябре в рамках участия компании «Экспресс-пригород» во Всероссийской акции «Монетная неделя» Центробанка России. Воспользоваться ей можно до конца года.

Для пригородной компании это дополнительная возможность иметь разменные деньги при обслуживании пассажиров, покупающих билеты за наличный расчет. Для банка ­– вернуть в оборот неиспользуемые гражданами монеты.

Обменять монеты на банкноты можно в билетной кассе №8. Принимаются монеты Банка России номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей, выпущенные с 1997 года по настоящее время. Минимальная сумма для обмена – 50 рублей. Для экономии времени рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 050 с 7:00 до 21:00, 8(383) 229-25-67 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

Галина Дидан
Журналист

