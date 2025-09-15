82.76% -1.2
сегодня 13:55
общество

В Новосибирске 15 сентября начали работу две новые поликлиники

Фото: pixabay.com
Одна находится на улице Потылицына, вторая на Ереванской.

В столице Сибири, Новосибирске, пятнадцатого сентября состоялось открытие сразу двух новых медицинских учреждений амбулаторного типа. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Новосибирской области. Новые поликлиники расположены на улицах Потылицына и Ереванской.

Каждая из поликлиник имеет в своем составе как детское, так и взрослое отделение. Оба учреждения здравоохранения оборудованы по последнему слову техники. В их арсенале – современные томографы (МРТ и КТ), аппараты ультразвуковой диагностики экспертного уровня, маммографическое оборудование, флюорографы, рентгеновские аппараты и широкий спектр другого специализированного оборудования.

Поликлиника №2, находящаяся на улице Потылицына, способна принять до 967 пациентов за одну смену. В то же время, поликлиника № 27, расположенная на улице Ереванской, рассчитана на прием до 658 человек в смену.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
