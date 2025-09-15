В Следственном комитете предупредили новосибирцев о новой волне мошенничеств

Следственный комитет России распространил предупреждение для граждан в связи с новой волной телефонного мошенничества.

По всей стране, в том числе и в Новосибирской области, фиксируются случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков или самого СКР, выманивают у людей деньги.

Одной из самых распространенных схем является звонок от лжеследователей. Мошенники сообщают о якобы возбужденном в отношении абонента уголовном деле и для убедительности даже присылают в мессенджеры поддельные копии процессуальных документов. Их цель — запугать человека и заставить поверить в реальность угрозы. Для «закрытия» дела они требуют перевести крупные суммы денег. Другая схема построена на убеждении, что персональные данные человека скомпрометированы, и чтобы обезопасить свои сбережения, их необходимо срочно перевести на «защищенный счет».

Зачастую преступники представляются высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета, используя реальные фамилии и должности известных следователей, которых граждане могли видеть в новостях. Их стиль общения агрессивен и груб, что рассчитано на эмоциональное давление и подавление воли жертвы.

СКР призывает граждан быть предельно бдительными и напоминает несколько ключевых правил:

— Сотрудники Следственного комитета никогда не проводят процессуальные действия (допросы, опросы) по телефону.

— Для беседы граждане вызываются только официально — повесткой или телефонограммой, а адрес следственного органа всегда можно проверить на официальном сайте ведомства.

— Никто из должностных лиц не имеет права требовать от вас реквизитов банковских карт, кодов из SMS или перевода денег на какие-либо счета.

— Любые предложения «помочь» правоохранителям деньгами в поимке преступников — это стопроцентный признак мошенничества.

Если звонивший угрозами пытается убедить вас не перезванивать в банк или полицию для проверки информации, ссылаясь на «секретность» и ответственность за разглашение, — это провокация. Такие заявления рассчитаны исключительно на запугивание, чтобы вы не успели опомниться и сообщить о звонке куда следует.

При любом подозрительном звонке необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно позвонить в официальную приемную ближайшего следственного органа или дежурную часть полиции.