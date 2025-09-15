82.76% -1.2
проиcшествия

Владислав Логинов отказался от исполнения полномочий мэра Красноярска

Фото: t.me/krsk_loginov
Владислав Логинов покинул пост мэра Красноярска.

Об отказе градоначальника от должности 15 сентября сообщил телеграм-канал «Красноярская машина» со ссылкой на собственный источник в Городском совете, пишет "МК в Красноярске".

Решение было принято на фоне уголовного преследования. Напомним, 9 июня Логинову были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, чиновник получил 180 миллионов рублей от предпринимателя Декарда Хаганяна за содействие в победе его компании «Промстрой» в тендерах на ремонт дорог. В качестве взятки, согласно версии обвинения, на личном участке мэра была построена баня.

В настоящее время экс-мэр содержится в столичном следственном изоляторе, где суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования силовики провели ряд обысков: в рабочем кабинете Логинова, его частном доме и в подведомственном муниципальном учреждении «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Денис Дычаковский
Журналист

