Зарплата наперед: могут ли новосибирцы получить аванс за полгода?

Срочно понадобилась крупная сумма денег, а до зарплаты еще далеко — знакомая ситуация для многих жителей Новосибирска. А можно ли попросить у начальника зарплату на несколько месяцев вперед?

Почему нельзя получить деньги за еще не отработанное время, изданию «АиФ» объяснил адвокат Дмитрий Анцупов.

По словам юриста, по главному принципу Трудового кодекса зарплата платится как вознаграждение за уже выполненный труд. Выплата «наперед» прямо противоречит статье 136 ТК РФ. Более того, такой шаг создаст серьезные налоговые и бухгалтерские проблемы для самой компании.

«Закон четко устанавливает: зарплата выплачивается не реже двух раз в месяц, а срок между выплатами не может превышать 15 дней. Это правило защищает права как сотрудника, так и работодателя», — подчеркнул эксперт.

Что же делать новосибирцам, если деньги нужны срочно? Законный выход из ситуации есть, но он лежит не в плоскости трудовых отношений. Работодатель не может выдать зарплату, но может оказать финансовую поддержку другими способами:

- Оформить беспроцентный займ. Это самый распространенный вариант. С сотрудником заключается официальный договор займа, который регулируется уже не Трудовым, а Гражданским кодексом.

- Выделить материальную помощь. Если причина — серьезные семейные обстоятельства (болезнь, несчастный случай), работодатель может издать приказ о выплате единовременной материальной помощи.

- Начислить разовую премию. Если система оплаты труда в компании это позволяет, можно оформить финансовую поддержку в виде внеплановой премии.

Таким образом, для новосибирских работников важно понимать: просить зарплату за будущие месяцы бессмысленно и незаконно. Правильный путь — написать заявление на имя руководителя с просьбой о займе или материальной помощи, объяснив ситуацию. В этом случае шансы на получение необходимой суммы значительно возрастают.